Bozdoğan'dan fırıncılara gece denetimi

Gıda mühendisinin de hazır bulunduğu kontrollerde, hamurun yapıldığı tekneler, hamurların bekletildiği odalar, işletmenin temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, ekmek ve pide gramajları, işyeri açma ruhsatları ile dezenfekte belgelerine tek tek bakıldı. Sahur vaktine kadar süren kontrollerde, işyerlerinin genel temizlik kurallarına uyduğu ve uygun standartlarda ekmek ürettikleri belirlendi.

“Denetimler sürecek”

Vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklama yapan Bozdoğan, “Yaptığımız denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Halkımızın tükettiği ekmeklerin üretildiği fırınların sağlık, temizlik ve hijyen açısından denetlenmesi çok önemli. Kentimizde yaklaşık 350 bin kişi yaşıyor. Bu tür rutin kontrolleri periyodik denetlemeler çerçevesinde sürdüreceğiz ve halkın sağlığı için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımız eğer olumsuz bir durumla karşılaşırsa belediyemizin zabıta müdürlüğüne şikayette bulunmasını rica ediyoruz” dedi.

Başkan Bozdoğan, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir süre sohbet etmesinin ardından hijyene ve gramaj kurallarına dikkat eden fırıncılara, gösterdikleri özen dolayısıyla teşekkür etti.