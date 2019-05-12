Bozdoğan'dan işçi kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, sabahın erken saatlerinde tarlaya giden tarım işçisi kadınları ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Bozdoğan, 'Anneler Günü' münasebetiyle kentin değişik bölgelerinde sabahın erken saatlerinde tarlaya çalışmaya giden kadın işçileri ziyaret etti. İşçi kadınların 'Anneler Günü'nü kutlayan Bozdoğan, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek bir süre sohbet etti.

Hem anne hem de işçi olmanın zor olduğunu söyleyen Bozdoğan, "Kadın dostu bir belediye olacağımıza dair söz verdik. Elbette bunu söylerken istihdam sağlayan, üretken, birleştirici, şeffaf ve yeni nesil belediyeciliği her yerde anlattık. Kadınlarımızın çektiği sıkıntı ve sorunları iyi bilirim. Yapacağımız çalışmalarda kadınlara pozitif ayrıcalık tanıyacağız" dedi.

"Anneler kutsaldır" diyen Bozdoğan, "Annelerimizin hatırlanmaları yalnızca bir günle sınırlı kalmamalıdır. Anne sevgisi dünyadaki en sıcak ve en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevgileriyle bizleri büyüten annelerimizin haklarının ödenmesi asla mümkün değildir. Bütün annelerin 'Anneler Günü'nü canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.