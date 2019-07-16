Bozyazı, 15 Temmuz'da kenetlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bozyazı Kaymakamlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, bayrağını alan çoluk çocuk yüzlerce vatandaş katıldı. Mustafa Deniz Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve darbe girişiminde şehit olanların resimleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Meydandaki kalabalığa hitap eden Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ülkenin, 3 yıl önce FETÖ tarafından hain bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatarak, "Hatırlayın sabahın ilk ışıklarına kadar ülkemiz büyük bir mücadelenin içine girdi. Bu toprakların savunulması için alınan tankların, uçakların, topların, tüfeklerin ve bu toprakları korumakla yükümlü olduğunu düşündüğümüz bir takım insanlarımız maalesef bu silahları kendi ülkemize, kendi insanımıza, seçilmiş Cumhurbaşkanına, seçilmiş hükümete çevirdiklerine şahit olduk. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünce yapılan hain darbe girişimi ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısı ile tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan film gösterisi yer aldı, daha sonra 15 Temmuz konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini seslendirdi.

Kaymakam Taşdan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya tarafından şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması ve yapılan duanın ardından verilen sala ile etkinlik sona erdi.