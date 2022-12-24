Bozyazı Anadolu Lisesi voleybol turnuvasında ikinci oldu

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okul Sporları Dairesi Başkanlığının düzenlediği 2022-2023 eğitim öğretim sezonu "Okul Sporları Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği" karşılaşmalarına 6 lise takımı katıldı. A grubunda yaptığı karşılaşmaların tamamını kazanan Bozyazı Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, Toroslar bin Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen ve çekişmeli geçen final müsabakasında ise Tarsus Özel Köklü Anadolu Lisesi Voleybol Takımı'na 3-0 yenilerek Mersin ikincisi oldu. Finallerde Silifke Atayurt Çok Programlı Lisesi üçüncülüğü elde etti.

İl ikincisi olan Bozyazı Anadolu Lisesi 10-14 Ocak tarihleri arasında Adana'da yapılacak olan Türkiye grup müsabakalarında Mersin'i temsil edecek. Bozyazı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Erduran, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Bize bu gururu yaşatan öğretmen ve sporcu öğrencilerimi kutlarım. Grup müsabakalarında da Mersin'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek derece ile döneceklerine inancım sonsuz” dedi.