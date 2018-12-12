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Bozyazı Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisi MHP’den istifa etti.

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisi MHP'den istifa etti.


Mehmet Ballı, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı desteklediği gerekçesiyle partisinin il başkanlığınca, 'kesin ihraç' istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Kendisinden savunma istendiğini ifade eden Ballı, Mersin'e sahip çıkmak adına Kocamaz'ın yanında olduğunu belirterek, "Bu düşüncem devam ediyor. Ülkücü fikirlerim ve duygularım aynı kalmak kaydıyla MHP'den istifa ediyorum" dedi.


Yerel seçimde aday olmayacağını daha önce açıkladığını hatırlatan Ballı, herhangi bir partiye geçmeyeceğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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