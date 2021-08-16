Bozyazı Belediyesi Sarıgöl'ün önünü açtı

Mersin'in Bozyazı Belediyesi, Sarıgöl'de balıkların oksijensiz kalarak ölmeleri üzerine ıslah çalışması başlattı.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesinde bulunan Sarıgöl'de geçtiğimiz hafta ters akıntı nedeniyle denizle bağlantı bölümünün kapanması nedeni ile gölde yaşayan balıkların ölü bulunması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak inceleme başlattı. Bozyazı Belediye ekipleri de balıkları toplayarak yoğun koku ve kötü görüntü oluşumunu engelledi.

İlk belirlemelere göre, ters akıntı nedeniyle deniz ile göl bağlantısının kesilmesi üzerine balıkların oksijensiz kalarak öldüklerinin tespiti üzerine Bozyazı Belediyesi, Sarıgöl mevkisinde ıslah çalışmaları başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde gölün önü açılarak deniz ile bağlantısı sağlandı.

Yetkililer, balık ölümlerinin nedeninin büyük ihtimalle derenin deniz ile olan bağlantı kısmının oluşan dalgalar nedeni ile kumla kapanması sonucu denize açılamayan balıkların uzun süre oksijensiz kalması nedeni ile ölmüş olabileceklerini, esas ölüm nedeninin ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin incelenmesi sonucunda belirleneceğini belirttiler.