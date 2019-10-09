Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör'den İHA muhabirine ziyaret

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ali Tandoğan'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay ilçede göreve başlayan Güngör, Bozyazı'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluşlarına iadeyi ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda İHA Bozyazı ilçe muhabiri Ali Tandoğan'ı ziyaret eden Güngör, İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye'de ve dünyadaki basın kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ”Basının ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerine her zaman açığız. Bozyazı'da var olan güven ve huzur ortamını dahada ileri götürerek, güven ve huzur açısından Türkiye'nin sayılı kenti haline getirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu çalışmalarımızda basının ve vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacım var” dedi.

Göreve başladığı günden itibaren çarşı esnafını ziyaret edip, sorun ve isteklerini dinlediğini belirten Güngör, güven ve huzur içerisinde yaşayabilmek için sadece kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlerin yeterli olamayacağını, yaşanılan bölgeyi daha güvenli bir yer haline getirmek için vatandaşlarla hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların mutlaka kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Güngör, “Vatandaşlarımız mutlaka çevrelerinde gördükleri rahatsız edici durumları, yabancı şüpheli şahıs ve araçları mutlaka bize bildirmeli. 'Alo 112' aranmalı. Vatandaşlarımız şunu iyi bilmeli ki, olayları ihbar eden vatandaşlarımız hiçbir şekilde deşifre edilmez ve tanıklık için mecbur kılınmaz. Alo 112 merkezi sistem, bizlere dahi isimler verilmemekte. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olmalı ve bizlere de yardımcı olmalı” diye konuştu.