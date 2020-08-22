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Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Karakuş görevine başladı

Mersin’in Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Serhat Karakuş görevine başladı.

Mersin'in Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Yüzbaşı Serhat Karakuş görevine başladı.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli iken Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Karakuş, Kaymakamı Arif Yalçın'ın ‘vatandaşla buluşma toplantısı'na katıldı. Burada kendini tanıtan Karakuş, Bozyazı gibi güzel bir ilçede göreve başladığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çalışacaklarını söyledi.


Üsteğmen Özer Dinçer'in Elazığ Baskil İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Serhat Karakuş atanmıştı.

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