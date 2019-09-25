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Bozyazı Kaymakamı Yalçın göreve başladı

Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın, görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan son kararnameyle Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan'ın mülkiye müfettişi olarak görevlendirilmesinin ardından, Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın, ilçeye gelerek görevine başladı. Yalçın, göreve başlaması dolayısıyla kurum amirleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından makamında ziyaret edildi. Ziyaretçiler, Kaymakam Yalçın'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

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