Bozyazı Kaymakamı Yalçın'dan Kore gazisine hastanede ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, 90 yaşındaki Kore gazisi Ali Deniz'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş dileklerini iletti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ve ilçenin son Kore Gazisi olan Ali Deniz, rahatsızlığı ve yaşlılığı nedeniyle Bozyazı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Ali Şen ve gazi Kemal Çetin ile birlikte, Kore gazisi Deniz'i hastanede ziyaret etti. Gazinin oğlu Beyreli Mahallesi Muhtarı Alaittin Deniz'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Yalçın, konuşmakta güçlük çeken Gazi Deniz için yapabilecekleri bir şey ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yalçın, “Bizim için gurur kaynağı olan son Kore gazimizi ziyaret edip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de hayır dualarını almak istedik. Kendisine Allah'tan acil şifa diliyoruz" dedi.

Kore gazisinin oğlu Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Hiçbir isteğimiz yok. Zaten servis çalışanları ve başhekimimiz sürekli ilgilenmekte. Hastaneye yattığından beri kendisini daha iyi hissetmekte. Palyatif Bakım Servisinin gerçekten bizim gibi hasta sahipleri için bir ihtiyaç olduğunu anladık. Kim bunun açılmasına öncülük ettiyse onlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bozyazı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İbrahim Püryan ise Kaymakam Yalçın'a Palyatif Bakım Servisinin kuruluşu ve yaptığı hizmetler konusunda bilgi verdi. Püryan, “Evde bakımı zor olan yaşlı hastalara hizmet sunan tıbbi bir servis Palyatif Bakım Servisi. Burada hastalarımıza 24 saat doktor ve sağlık görevlilerimizin kontrolünde her türlü bakımları en iyi şekilde yapılmakta. Yedi odamız bulunmakta ve hepsi dolu. Komşu ilçeler içerisinde tek bizim hastanemizde bu servis bulunmakta. Talep fazla, karşılayamamaktayız. Düşüncemiz oda sayısını artırmak. Bu konuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Yalçın, böyle bir hizmetin verilmesinden dolayı hastane yönetimini kutlayarak, kendilerine düşen bir konu olduğunda yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yalçın ve beraberindekiler, Palyatif Bakım Servisinde yatan diğer hastaları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.