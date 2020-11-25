Bozyazı polisinden şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince stant kurularak kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis çalışmaları kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarında kurulan stantta, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Komiser Mustafa Can Biricik, polis memurları Ayşe Aydın ve Ahmet Demir, vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Polisler, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Bilgilendirme faaliyetlerinin belli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.