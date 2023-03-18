Bozyazı'da 18 Mart şehitleri törenle anıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, '18 Mart Çanakkale Zaferinin 108. Yılı ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törene Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Behçet Kahvecioğlu, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, kurum amirleri ile şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Nazım Kaya yaptı. Kaya, "Bugün burada ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesindeki şehitliklerde ve bilinmeyen yerlerde kefensiz, bazıları da mezar taşı olamadan ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan tüm aziz şehitlerimizi minnetle, onurla, gururla ve heyecanla anmak için toplandık" dedi.

"Bugün şehit ailelerinin gurur günü"

Bugünün, oğullarını son yolculuğa uğurlayan aziz şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının gurur günü olduğunu vurgulayan Kaya, "Başta Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz, sizler yüzlerce yıldan beri sürüp gelen milli varlığımızı sürdürme mücadelesinde vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarınızı seve seve feda ettiniz. Sizler, milletimizin üstün haysiyet ve itibarını büyük bir şerefle temsil ederken, kadirşinas milletimizin gönlünde destanlaştınız. Bugün bizler de gücümüzü sizlerden alıyor ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz. 18 Mart aziz milletimizin engin tarihinde altın harflerle yazılan bir gündür. Bugün bu ülkenin evlatlarının, vatan uğrunda omuz omuza mücadele ettiği ve kucak kucağa şehit düştüğü bir gündür. Bugün Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin ve de vatanımızın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür” diye konuştu.

"Emanetinizi daim yükseklere taşıyacağız"

Vatan ve bayrak uğruna toprağa kan veren, can veren şehitlerin manevi varlığından güç alındığını ifade eden Kaya, "Bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek, sizin emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız. Kutsal emanetiniz olan bu vatan ilelebet hür kalacaktır. Çanakkale Zaferi ve tarihimizdeki nice zaferlerin kazanılması için, canları pahasına mücadele eden başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan özgürlük ve kutsal vazife uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından alandaki tören sona erdi.