Bozyazı'da 19 Mayıs coşkusu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen ilk törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar daha sonra vatandaşların da katılımıyla Mahmut Bey Parkı'nda devam etti. Kaymakam Hayatı Taşdan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamalarının ardından Ahmet Hakan Acı, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının sevincinin birlikte yaşandığını belirten Acı, “Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Bu kutlu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır” dedi.

Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini de hatırlatan Acı, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır" diye konuştu.

Törende daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Şiirlerin okunmasının ardından, Gençlik Marşı alanı dolduran öğrenciler tarafından hep birlikte söylendi. Tören yöneticisi tarafından ‘Türk ulusu ve Cumhurbaşkanı' adına şeref çağrısı yapıldı. Öğrenciler tarafından Türkiye Cumhuriyet'nin yılmaz koruyucusu olduklarını sembolize eden Türk bayrağı Kaymakam Taşdan'a sunuldu, Taşdan, Türk bayrağını öperek aldı.

Kutlamalar daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli oyun ve gösterilerle devam etti. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Taşdan ve protokol üyelerinin ödüllerini vermelerinin ardından tören sona erdi.

Bu yılki 19 Mayıs kutlamalarında Bozyazı'da bir ilk yaşandı. Bozyazı içersinden geçen Sini Çayı'nda kano yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Taşdan verdi.