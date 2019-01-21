Bozyazı'da 2018 yılı sakin geçti

Bozyazı ilçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, her ilçede olduğu gibi Bozyazı'da da 2018 yılında farklı olayların meydana geldiğini, suçun önlenmesi amacıyla yapılan önleyici faaliyetler ve suç sonrasındaki tespit ve suçun çözümü noktasında yapılan çalışmalarla birlikte 2018 yılının ilçede sakin ve huzurlu geçtiğini söyledi.

Müdür Ekici, 2018 yılını değerlendirdi. Yıl içerisinde ilçede 701 çeşitli olayın meydana geldiğini, 651 olayın çözülerek suçluların yakalanıp adalete teslim edildiğini, 50 olayın ise çözümü için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ekici, "Halkın refah, huzur ve mutluluğunu, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı kalarak, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bozmadan koruyarak, görevimizi yerine getirmek için özveriyle çalışıyoruz ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güvenin korunması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik olarak yapılan 791 uygulamada, 13 bin 345 sahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve adli makamlarca çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 13 şahsın yakalandığını aktaran Ekici, ”Kabahatlar Kanununa ve diğer kanunlara aykırı davranış içerisinde bulunan kişi ve işyerlerine toplam 111 işlem gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz idari işlemler sonucunda ise 174 bin lira para cezası kestik” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen listeler doğrultusunda okulların açıldığı tarihten itibaren İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan ve 15 hizmet binasında, eğitim öğretim veren 19 okulda ve özellikle birinci derece riskli olarak değerlendirilen okulların giriş çıkışlarında okul önlerinde ve çevresinde 4 ekip görevlendirildiğini, diğer tüm okulların giriş çıkış saatlerinde ise ekiplerin ring halinde bulundurularak okul önlerinde ve çevresinde gerekli tedbirleri aldırdıklarını ifade eden Ekici, “Tedbirlerimiz 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı 2. yarı yılında da aynı şekilde devam edecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü amaçlı kişilerden korumak bizlerin birinci vazifesidir. Okul önlerinde ve çevresinde gerekli tedbir ve önlemleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu konuda ne gibi önlem ve tedbirin alınması gerekirse onu da mutlaka yapacağız. Bu ülkeyi gelecekte yönetecek çocuklarımızı ve gençlerimizi, geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ve bu amaç doğrultusunda ne gerekiyorsa mutlaka yapacağımızı herkesin bilmesini isterim” şeklinde konuştu.

Bozyazı'da bin 980 motosiklet, 8 bin 387 çeşitli araç olmak üzere 10 bin 367 tescilli araç ve motosiklet bulunduğunu kaydeden Ekici,”Yaptığımız trafik uygulamalarında 16 bin 337 araç kontrol edilerek 2 bin 603 tanesine para cezası kesilirken, 218 araç da trafikten men edilmiştir. Yine aynı şekilde bin 442 motosiklet kontrol edilerek 617 motosiklete cezai işlem yaparken 93 taneside trafikten men edilmiştir. 312 okul servisi kontrol edilerek 29 tanesine de cezai işlem yapılmıştır. Uygulamalar sırasında alkollü araç kullanan 80 sürücününde ehliyetine el konulmuştur” dedi.

Ekici, görevlerini yerine getirmek için özveriyle çalıştıklarını ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini, özellikle vatandaşların polise destek olmalarını, okul çevresinde, sokak ve mahallelerinde, çevrelerinde şüpheli gördükleri araç ve şahısları 112'ye veya 155'e ihbarda bulunmalarını, polisin halkın desteğini ne kadar fazla alırsa başarısının da o kadar artacağını, vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.