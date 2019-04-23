Bozyazı'da 23 Nisan coşkusu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bozyazı'daki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından Kaymakam Hayatı Taşdan, makamında kaymakamlık koltuğuna oturacak olan Gazi Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Ala ve Vali Çetin Birmek Ortaokulu öğrencisi Taha Akif Özalp'ı kabul etti. Sembolik olarak kaymakam olan Tuğçe Ala ve Taha Akif Özalp, Bozyazı'nın turizme önem vermesini, bu yönde çalışmalar yapılmasını, ayrıca kent içi ulaşım sorununun çözülmesi içinde gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Yapılan sohbetin ardından Kaymakam Taşdan, Tuğçe Ala ve Taha Akif Özalp'a hediye vererek kutladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Kaymakam Hayatı Taşdan ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, halkın bayramını kutladı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Sezgin, 23 Nisan 1920'de vatanın her yerinden gelen temsilcilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve bu meclisin önemli kararlara imza atarak, yurdun işgalden kurtarılmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi. Sezgin, “İşte Türk milleti için bu kadar önemli olan 23 Nisan tarihi, cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri olan çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarıyla kutluyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladıkları bir birinden güzel gösterileri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanını dolduran çok sayıda vatandaş büyük beğeni ile izledi. Ardından etkinlikler, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.