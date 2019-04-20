Bozyazı'da 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullararası futbol turnuvası sona erdi.

Turnuvanın final karşılaşması, Lütfiye Keskin Ortaokulu ve Bozyazı Ortaokulu arasında oynanırken, maçın hakemliğini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin yaptı. Sezgin'in hakemlik yaptığı ve çekişmeli geçen final maçında rakibini yenen Bozyazı Ortaokulu şampiyon oldu.

Turnuvanın şampiyonu olan Bozyazı Ortaokulu futbol takımını kutlayıp, öğrencileri tebrik eden Sezgin, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Sezgin, şampiyon takımın kupasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni sırasında Kaymakam Hayatı Taşdan tarafından verileceğini söyledi.

Mustafa Sezgin, öğretmenliğin yanı sıra Mersin'de faal futbol hakemliği yaptığını, bu nedenle final maçını da kendisinin yönettiğini belirtti.