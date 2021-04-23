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Bozyazı'da 23 Nisan sade bir törenle kutlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli ve sade bir törenle kutlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli ve sade bir törenle kutlandı.


Bozyazı'daki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik'in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Törene, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ve belirli sayıda protokol üyesi katıldı.


Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 23 Nisan kutlamaları kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen '23 Nisan ve Çocuk' konulu resim ve öykü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

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