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Bozyazı'da 5 gaziye KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 5 gaziye ’KKTC milli mücadele madalyası ve beratı’ verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gaziye 'KKTC milli mücadele madalyası ve beratı' verildi.


Bozyazı Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri Ali Kölgeli, İsmet Toklu, Ali Şen, Kemal Çetin ve Hasan Tunç'a Kaymakam Hayatı Taşdan tarafından madalyası ve beratı takdim edildi. Kaymakamlık makamındaki törene, Kaymakam Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve gaziler katıldı. Madalya ve beratların, nesillerden nesillere aktarılacak en büyük kahramanlık armağanı olduğunu belirten Taşdan, “Allah sizlere sağlık ve huzur içerisinde uzun ömür versin. Hayatlarını kaybeden gazi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Kapımız sizlere her zaman açık, bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız” dedi.


Gaziler ise Taşdan'a teşekkür ederek, vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için her zaman göreve hazır olduklarını, kendilerine tevcih edilen madalyaları onur ve gururla taşıyacaklarını ifade ettiler.

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