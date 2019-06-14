Bozyazı'da 6 bin 58 öğrenci karne aldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde eğitim gören öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Öğrencilere karnelerini Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan verdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Bozyazı ilçesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilere karneleri dağıtıldı. Kaymakam Hayatı Taşdan'ın katılımıyla Tekeli Mahallesi Vali Çetin Birmek Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, ilçe bazında eğitim ve öğretim çıtasının başarı ile her geçen gün daha da artarak devam ettiğini söyledi. Bozyazı'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan 6 bin 58 öğrencinin karne aldığını belirten Sezgin, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 27 okulumuzda 400 öğretmenimiz ile bu öğrencilerimizi geleceğe hazırladık. İnşallah önümüzdeki yılda eğitim ve öğretimde çok başarılı bir Bozyazı'yı hep beraber göreceğiz. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerimize bundan sonraki eğitim öğretimlerinde başarılar diliyorum. Güzel bir tatil geçirip bol bol kitap okumalarını öneriyorum” dedi.

Bozyazı Kaymakamı Taşdan ise bu yıl da öğrencilerle karne töreninde buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bozyazı'da bu yıl eğitim döneminin başarılı ve sorunsuz geçtiğini vurgulayan Taşdan, “İnanıyorum ki, öğretmenlerimizin rehberliğinde, velilerimizin takibinde çocuklarımız ve gençlerimiz uzun tatil dönemini de en verimli ve en sağlıklı şekilde geçireceklerdir. Bozyazı'da eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi, eğitimin kalitesinin artırılabilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Devletimizin öğrencilerimiz için kullanılmasını uygun gördüğü, tahsis ettiği ne imkan varsa maddi manevi bu imkanları öğrencilerimize ulaştırmaya gayret ettik, bundan sonra da edeceğiz. Bu ülkeyi emanet edeceğimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için elbirliği ile gayret ediyoruz. Birlik, beraberlik, güven, huzur içerisinde geleceğe bakacağımız büyük Türkiye ülküsü ile hareket eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan oyunlar ve gösteriler sergilendi. Başarılı öğrencilere Taşdan tarafından takdirnamelerin verilmesinin ardından, öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları resimlerin sergilendiği stant gezildi. Sınıflarda öğrencilere Kaymakam Taşdan ve protokol üyeleri tarafından karnelerin dağıtımı ile tören sona erdi.

Vali Çetin Birmek Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.