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Bozyazı'da 8 kadın koruma altında

Mersin’in Bozyazı ilçesinde şiddet mağduru 8 kadının koruma altında olduğu bildirildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde şiddet mağduru 8 kadının koruma altında olduğu bildirildi.


Bozyazı'da Kaymakam Alp Eren Yılmaz başkanlığında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı. Kaymakam Yılmaz başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli slayt gösteri eşliğinde sunum yaptı. Sunumda, Bozyazı'da 2020 yılı içerisinde emniyet sorumluluk alanında 63 kadın ve 5 erkek için, jandarma sorumluluk alanında ise 32 kadın olmak üzere toplamda yüz kişi için koruma kararı alındığı ve halen 8 kadının koruma altında bulunduğu belirtildi.


Kaymakam Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına şiddet olaylarının önlenebilmesi için her türlü çalışmayı eksiksiz yapmak için gayret sarf ettiklerini ancak kadına ve aileye dönük şiddet olaylarına karşı, bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile olayların önüne geçilebileceğini, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adımın ise eğitim olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili yıl boyunca çalışmaların devam edeceğini belirten Yılmaz, "Temennim ilçemizde hiçbir şiddet vakasının yaşanmamasıdır" dedi.

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