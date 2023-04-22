Bozyazı'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun ev sahipliğinde Öğretmen Evinde düzenlenen programa, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Bekar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Öğretmen Evi'ndeki bayramlaşma programda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, bayramların barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna vurgu yaparak katılanların bayramlarını kutladı.

Öğretmen Evindeki bayramlaşmanın ardından Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeli ile bayramlaştı. Kaymakam Topsakaloğlu'nu jandarmaya gelişinde İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek ve jandarma mensupları karşıladı. Kaymakam Topsakaloğlu, jandarma mensuplarıyla tek tek bayramlaşarak, bir süre sohbet etti. Jandarmanın, büyük fedakarlıkla vatandaşın iyi bir bayram geçirmeleri için çalıştığını, görevleri sırasında kendilerini her türlü olumsuzluğa karşı daha duyarlı olmalarını ve davranmalarını isteyen Topsakaloğlu, bayramlarını kutladı.