Bozyazı'da bir okul tahliye edildi

Mersin Valiliği tarafından alınan karar gereği, Bozyazı ilçesinde bulunan Tekmen Ortaokulu'nun tahliye edildiği bildirildi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, okul müdürünün talebi üzerine bakanlık tarafından geçtiğimiz yıl yapılan ‘Performans Analizi Nihai Karar' sonucunun henüz gelmemesi nedeniyle, Mersin Valiliği tarafından sonuç kararı gelinceye kadar tedbir amaçlı okulun tahliye edilmesine karar verildiğini söyledi.

Gedik, konuyla ilgili velilere yönelik yaptığı duyuruda, "Değerli veliler, sevgili öğrenciler; Tekmen Ortaokulu hakkında bakanlığımızın 'Performans Analizi Nihai Kararı' gelinceye kadar tedbiren geçici olarak boşaltılması kararı alınmıştır. Karar yeni olup, hafta sonu okulumuzu Tekeli Şehit Sedat Yabalak Ortaokuluna taşıyacağız. Tekmen Ortaokulu öğrencilerimizin tamamı taşıma kapsamına alınmıştır. Pazartesi yeni okulda eğitim öğretime başlayacaklardır. Okul müdürlüğü sizlere tekrardan bilgilendirme yapacaktır. Bir öğrencimizin bile burnunun kanamasını istemeyiz” dedi.