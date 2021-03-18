Bozyazı'da Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü törenle kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı ve Şehitleri Anma Günü', düzenlenen törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki törene Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Turhan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık ile şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Burak Ak yaptı. Ak, “Bugün burada ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesindeki şehitliklerde ve bilinmeyen yerlerde kefensiz, bazıları da mezar taşı olamadan, ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan tüm aziz şehitlerimizi minnetle, onurla, gururla ve heyecanla anmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Bugünün, oğullarını son yolculuğa uğurlayan aziz şehit anaları, babaları, eşleri ve çocuklarının gurur günü olduğunu vurgulayan Ak, “Başta Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz, sizler yüzlerce yıldan beri sürüp gelen milli varlığımızı sürdürme mücadelesinde vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarınızı seve seve feda ettiniz. Milletimizin gönlünde destanlaştınız, anıtlaştınız. Bugün bizlerde gücümüzü sizlerden alıyor ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Manevi varlığınızdan güç alan bizler, her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış düşmanlarımızı bertaraf ederek, sizin emanetinizi daima yükseklere taşıyacağız. Kutsal emanetiniz olan bu vatan ilelebet hür kalacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan özgürlük ve kutsal vazife uğruna hayatını feda den bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ” diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' temasıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Yılmaz, Başkan Tuna ve Komutan Karakuş tarafından verildi.

Tören öncesi ve sonrası Kaymakam Alp Eren Yılmaz, tören alanında bulunan gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Atatürk Anıtı önünde şehit yakınları, gaziler ve askerlerle çekilen fotoğrafın ardından alandaki tören sona erdi.