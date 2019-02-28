Bozyazı'da ÇKA bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2019 Mali ve Teknik Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Slayt gösterisi eşliğinde sunum yapan ÇKA Proje Birim Başkanı Ahmet Rıfat Duran, 2019 yılı teknik destek programı, yeni ürün geliştirme mali destek programı, 2019 yılı fizibilite desteği ve proje hazırlanması hakkında bilgi vererek, proje teklif çağrısında bulundu. Duran, “2019 yılı proje teklif çağrısı 18 Şubat 2019 tarihinde başladı. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 5 Nisan 2019, taahhütname teslim tarihi ise 12 Nisan 2019'dur. Bu tarihten sonra yapılacak hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir” dedi.

2019 yılı teknik destek programı kapsamında, teknik destek başvurularının ise Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde sürekli olarak alındığını belirten Duran, “Başarılı bulunan teknik destek başvuruları, ajansın bütçe imkanları çerçevesinde başarı sırasına göre desteklenir. Ajans yıl içerisinde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurur. Program kapsamında bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, 3. derecede gelişmiş ilçeler statüsünde olan Bozyazı'ya uygulanacak teknik destek faaliyetlerine değerlendirme sürecinde artı 4 puan ilave edilecektir. Ayrıca teknik destek başvuru ve taahhütname teslim tarihleri dağıttığımız kitapçıklarda belirtilmektedir. Daha fazla bilgi almak için sorularınızı, teknik destek programının numarasını açık bir şekilde belirterek, kitapçık içerisinde yer alan e-posta yada faks ile gönderebilirsiniz. Diğer yandan "cka.org.tr" sitemizin her konuda hizmetinizdedir” diye konuştu.

Katılımcıların sorularının yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda ÇKA Proje Birim Başkanı Ahmet Rıfat Duran tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Bozyazı Kaymakamılığı Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.