Bozyazı'da çocuk doktoru göreve başladı

Esra Kılıç görevine başladı.

Çocuk hastalıkları uzman doktorunun bulunmadığı Bozyazı'da doktorun atanmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş olurken, vatandaşlar başka ilçelere gitmekten de kurtulmuş oldu.

Bozyazı Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kılıç, Bozyazılıların gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebileceklerini söyledi.

Başhekim Op. Dr. İbrahim Püryan ise yeni atanan Esra Kılıç'ın uzun yıllar Bozyazı'da görev yapmasını istediklerini belirterek, kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.