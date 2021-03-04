Bozyazı'da Covid-19 denetimi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Alp Eren Yılmaz, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte korona virüs denetiminde bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ‘kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli' kapsamında iş yerleri, market, lokanta, berber, kuaför ve kafeteryalarda denetimler yapıldı. Denetimler, Kaymakam Alp Eren Yılmaz başkanlığında, kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Denetimlerde Kaymakam Yılmaz'a, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serhat Karakuş, Anamur İlçe Emniyet Müdürü ve Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Engingenç ile Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Gökhan Çalık eşlik etti.

Denetinler sırasında, kontrollü normalleşme döneminde oluşturulan ekiplerle sürekli denetimlerin yapılacağını belirterek, iş yerlerine ve mağazalara maskesiz kimsenin alınmaması yönünde işyeri sahiplerini uyaran Yılmaz, “Kontrollü normalleşme döneminde oluşturduğumuz ekipler sürekli korona virüs denetimleri gerçekleştirecek. Günlük hayatın tüm alanlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı takip edilecek” dedi.

Lokanta ve kafe denetimi sırasında ise Kaymakam Yılmaz, işyeri sahiplerine sosyal mesafe ve hijyene mutlaka önem verilmesini söyledi. Yılmaz, “Kapasitenizin yarısı kadar müşteri alın. Masalarda sosyal mesafe gözetilerek müşteriler oturtulmalı. Kurallara uyarsak bu salgın hastalıkla mücadelede başarılı oluruz. Mutlaka kurallara uymalıyız. İnşallah normalle sürecimiz başarılı bir şekilde sonuçlanır. Yeniden hep birlikte bir arada oturup sohbet edeceğimiz, sosyalleşeceğimiz günlere kavuşuruz. Bu özlemi sonlandırmak bizlerin elinde mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyene önem verelim. Kurallara mutlaka uyalım” diye konuştu.

Yaptığı el işlerini satarak geçimini sağlayan ve geçirdiği bir rahatsızlık sonucu tedavi süreci yaşayan Nurcan Arıkan ile de sohbet eden Yılmaz, kendisinden bir isteğinin olup olmadığını sordu. Arıkan, “Allah razı olsun. Tedaviye gittiğim zaman yol param devlet tarafından karşılanıyor. Canınızın sağlığını isterim” diye yanıt verdi. Bir esnafın ise ufak çocuğunu seven Yılmaz, çocuğa sağlıklı, mutlu uzun ömür dileğinde bulundu.