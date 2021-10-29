Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Tebriklerin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında devam eden törende, Kaymakam Kalkan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

“Cumhuriyetimizin 98 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Kalkan, “Savaş meydanlarında yedi düvele karşı ispat ettiğimiz birliğimizi, dirliğimizi bugün bu meydanda haykırmaya, ‘devletimizin ve milletimizin en önemli günüdür' deyip toplanıp bu coşkuya ortak olmaya geldiğiniz için hepinizi selamlıyorum. Bugün büyük bir devrin ve milletimize eşsiz bir armağan olan cumhuriyetin 98'inci yılının ilanını birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanı içindeyiz” dedi.

Cumhuriyetin, Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihinin en kapsamlı çağdaşlaşmasının hamlesi olduğunu vurgulayan Kalkan, “Cumhuriyet, getirdiği çağdaş atılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Türk milleti, cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi, görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, öz güveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur. Cumhuriyetimizin 98 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Bu süreç içerisinde kat ettiği mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır” diye konuştu.

Gençlere de seslenen Kaymakam Kalkan, “Sizler geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri, cumhuriyetin emanet edildiği en büyük değerlersiniz. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Unutmayınız ki, geleceğimize yön verecek sizlersiniz; bu ülke sizlerin çabasıyla dünyadaki saygın yerini koruyacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla beraber Türkiye Cumhuriyetini ilan eden ecdadımızı, vatan için çocuklarını savaşa gönderen anne ve babaları, üstün fedakarlıklarıyla vatan topraklarını bizlere emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, kendilerine yüce Allahtan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kalkan'ın konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması ve gösterilerle devam eden törende, resim, şiir, kompizasyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Tören, resmi geçitle sona erdi.