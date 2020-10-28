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Bozyazı'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtına Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın çelenk sunumunun ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.


Öte yandan, Kaymakam Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 29 Ekim'in Türk milletinin tarih sahnesinde yeni bir devlet kurarak yerini aldığı gün olduğunu belirten Yılmaz, “Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferlerle kazandığı Kurtuluş Savaşının, cumhuriyet ile taçlandırılışının 97. yıl dönümüdür. Ecdadımızın üstün gayret ve fedakarlıklarla kurdukları cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi hepimizin en büyük hedefi ve arzusudur" dedi.

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