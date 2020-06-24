Bozyazı'da deniz kaplumbağalarının üreme alanları koruma altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde deniz kaplumbağalarının üreme alanları, belediye tarafından koruma altına alındı.

Bozyazı Belediyesi tarafından yapılan sahil yolu çalışmaları sırasında, işçiler tarafından deniz kaplumbağasının kumsalda açtığı çukura yumurtalarını bıraktığı fark edildi. Durum yetkililere bildirilince sahile giden Bozyazı Belediyesi ekipleri, yuvaları korumaya aldı. İçerisinde yumurta bulunan çukurlar koruma kafesine alınarak, kafeslerin üzerine, 'deniz kaplumbağası yuvasıdır. Lütfen koruyalım' yazısının bulunduğu uyarı levhaları konuldu. Vatandaşlar ise yuvaların yerleri ve daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarak bilgilendirildi.

Konuyla ilgili konuşan Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, doğal dengenin korunmasına, ekolojik yaşamın sürdürülebilir kılınmasına önem verdiklerini söyledi. Bozyazı sahillerinde bazı bölgelerin caretta carettaların yumurtlama alanı olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Bozyazı sahilinde belirlediğimiz üreme alanlarınlarının tamamını koruma altına aldık. Bilindiği gibi deniz kaplumbağaları sadece yumurta bırakmak için karaya çıkıyor. Bu kaplumbağalar sadece doğdukları yere geri dönerek, o alanı yuvaları olarak kabul ediyorlar. Vatandaşlarımızın koruma altına aldığımız yuvalara dikkat etmeleri ve bizim görmediğimiz yuvaları ise bize bildirmelerini istemekteyiz. Bilindiği gibi nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarını korumanın ise hepimizin görevi olduğu unutulmamalı” dedi.