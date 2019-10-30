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Bozyazı'da fener alayı coşkusu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.


Bozyazı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşların katıldığı fener alayı, öğretmenevi önünde başladı. 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımının çaldığı marşlar eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile yürüyen kalabalığa, evlerindeki vatandaşlar balkona ve kapı önüne çıkarak destek verdi.


Bozyazı Belediyesi'ne ait bir araçtan yol boyunca fırlatılan havai fişekler ise fener alayına renk kattı.


Program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Alanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı çeşitli müzik sunumu ile son buldu.

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