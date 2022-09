Bozyazı'da 'Gaziler Günü' törenle kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Gaziler Günü', 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, kurum amirleri, gaziler ile aileleri, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Kıbrıs Gazisi Ali Şen yaptı. 19 Eylül 1921 günü TBMM tarafından özel bir kanunla Atatürk ve silah arkadaşlarına 'gazilik' unvanın verildiği günü anmak için toplandıklarını belirten Şen, “Bu mutlu gün başta yüce milletimize ve onun bağrından çıkan kahraman gazilerimize kutlu olsun" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, şehit kanlarıyla çizilen kutsal vatan toprakları üzerinde kurulduğunu belirten Şen, "Vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Bizler için vatan, baştan sona fethedilmiş, elde etmek ve korumak için uğrunda asırlarca can verilmiş ve bağrına binlerce şehit gömülmüş kutsal yaşam alanıdır. Türk milleti için vatan, millet ve bayrak tüm değerlerin ötesinde bir anlam ifade eder. Onun içindir ki, milletimiz bu değerler için savaşa giderken bir an bile tereddüt etmemiştir ve etmez. Onun içindir ki, Türk insanı bu değerlerin korunması için can verirken, gözünü bile kırpmamıştır ve kırpmaz" ifadelerini kullandı.

Her şeyden önce onların yaptıklarını unutmadan, aynı ruhu ve terbiyeyi genç nesillere vermek zorunda olduklarını kaydeden Şen, "Şehit kanları ile sulanmış bu aziz memleket üzerinde kenetlenmek, tek yumruk olmak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, temel hedefimiz olacaktır. Bu hedeflere ulaştığımız zaman şehitlerimize karşı borcumuzu ödemiş olacağız. ‘Ne mutlu Türküm diyene' hepinizi gazilerim adına hürmetle selamlarım" şeklinde konuştu.