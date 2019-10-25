Bozyazı'da halat çekme yarışması düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri kapsamında okullar arası ‘Halat Çekme Cumhuriyet Kupası' yarışması düzenlendi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Halat Çekme Federasyonu işbirliği ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' etkinlikleri kapsamında organize edilen, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen şampiyona, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacı öğrenciler ilk üçe girebilmek için ter dökerken, beden eğitimi öğretmenleri yarışmacılara taktik, arkadaşları da kazanabilmeleri için sürekli tezahüratta bulundu. Bozyazı İlkokulu bahçesindeki etkinliğe, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Mersin Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, federasyon hakemleri, beden eğitimi öğretmenleri ve yarışmacı öğrenciler katıldı. 22 farklı okulun 40 takımında yer alan 320 öğrenci, rakiplerini tuttukları halatlarla kendi taraflarına çekmeye çalıştı. Federasyon hakemlerinin gözetiminde yapılan yarışmada, ilkokul kızlar kategorisinde Bozyazı İlkokulu, erkekler kategorisinde Tekmen İlkokulu, ortaokullar kızlar kategorisinde Tekeli Ortaokulu, erkekler kategorisinde Vali Çetin Birmek Ortaokulu, Liseler kızlar ve erkekler kategorisinde ise Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birinci olan takımlara kupaları Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, tarafından verilirken ikinci ve üçüncü olan takımlara da kupaları İlçe Milli eğitim Müdürü Sezgin ve Federasyon Başkanı Aldemir, tarafından verildi.

Aldemir, Kaymakam Yalçın'a şampiyonaya vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.