Bozyazı'da hortumun zararı 14 milyon lira

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hortumdan dolayı tarım alanlarındaki zararın 14 milyon lira olduğu bildirildi.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, hortum, fırtına ve şiddetli yağışlardan dolayı tarım alanları zarar gören üretici ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulundu. Taşdan, “En büyük tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. İnşallah daha büyük bir felaket yaşamayız. Allah ülkemizi ve milletimizi doğal afetlerden korusun” dedi.

Taşdan, 26 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen hortumdan Tekeli, Tekmen, Beyreli, Karaisalı ve Çubukkoyağı mahallelerinde 298 dönüm alan içerisinde 103 seranın büyük hasar gördüğünü, birçoğunun kullanılamaz hale geldiğini, maddi hasarın ise 14 milyon lira olduğunu ifade etti.