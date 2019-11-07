İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozyazı'da ihtiyaç sahibi öğrencileri eşofman yardımı yapıldı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bozyazı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı kapsamında 110 eşofman takımı dağıtıldı.


Bozyazı ilçesinde eğitim ve öğretim veren Kökobası, Tekeli , Kaledibi Şehit Turan Kılıç, Kötekler, Beyreli ve Lütfiye Keskin ilkokulu ile Şehit Murat Namdar, Gazi ve Lütfiye Keskin ortaokulunda okuyan ihtiyaç sahibi 110 öğrencinin eşofmanları, Kaymakam Arif Yalçın, Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından okul müdürlerine teslim edildi.


Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, öğrencilerin, okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirterek, dağıtımların da buna göre yapıldığını söyledi. Torunoğlu, "İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştık. Eğitim öğretime her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi, eğitim ve öğretimine devam etmesidir. Tüm öğrencilerimize okul hayatında başarılar temenni ediyor ve eşofman takımlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.