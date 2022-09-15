Bozyazı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen 'İlköğretim Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bozyazı Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bozyazı Ortaokulu Müdürü Mehmet Sak, yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha başlamanın coşkusu ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "İlkeleri ve inkılapları ile cumhuriyetimize ve eğitim sistemimize yol gösteren Atatürk'ün izinde sürdürülecek laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim sistemine uygun olarak ilköğretim haftası nedeniyle tüm çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” dedi.

Ülke kalkınmasının temelinin ilköğretim olduğunu kaydeden Sak, “Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temeli ise okulda atılmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, aklı ve zekasıdır. Fakat akıl, kendiliğinden gelişemez. Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, bir eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yetiştirildiği yerdir. Ayrıca okul, sizlere çeşitli bilgiler verir, beceriler kazandırır. Toplu yaşamayı, birbirinizi sevmeyi ve kurallara uymayı da öğretir” diye konuştu.

Öğrencilere hitap eden Sak, “Sevgili öğrenciler. Sizler buraya bilgilenmek, aklınızı zenginleştirmek, uygar bir insan olmak için geliyorsunuz. Okula gelmek, ondan yararlanmak insan hayatında çok önemli bir aşamadır. Atatürk bir sözünde şöyle diyor; 'İlk ilham; ana baba kucağından sonra, okuldaki öğretmenin eğitiminden alınır.' Eğer aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmek istiyorsanız, okulunuza dört elle sarılınız, ona sahip çıkınız. Öğretmenlerinizden en iyi biçimde faydalanınız. Düzenli çalışınız. Çünkü başarılı olmanın yolu, Büyük Önder Atatürk'ün, 'Tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak' sözünde ifade ettiği gibi, çalışkan olmaktan geçmektedir. Sizlerin bu bilinç ile planlı ve programlı çalışarak, hedeflerinize ulaşabileceğinize ve yarının büyükleri olarak ülkemize yararlı bir birey olacağınıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, sembolik olarak okul zilini çaldı. İlköğretim Haftası kutlamaları öğretmen ve öğrencilerin şiirler okuması ve hazırlamış oldukları çeşitli gösterileri sunması ile sona erdi.