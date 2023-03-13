Bozyazı'da İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi.

Durmuş Tufan Anadolu ve İmam Hatip Lisesinde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Tekmen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bekir Doğan, Türk bayrağını ve onun istiklalini ebedileştiren bir manzume olan İstiklal Marşının, ulusun ruhunu, tarihini ve ideallerini yansıtan, hiçbir zaman ölmeyecek ve mütemadiyen yaşayacak olan mukaddes kavramlar olduğunu söyledi.

"İstiklal Savaşı Türk ulusunun ölüm kalım harbi olmuştur"

İstiklal Marşını anlayabilmek ve kavrayabilmek için, öncelikle Mehmet Akif'i çok iyi anlayabilmek, onun tüm hatlarıyla benliğinde muhafaza ettiği ‘milli mücadele ruhu'nu üst seviyede tanımak ve bu ruhu hakkı ile hissetmenin şart olduğunu belirten Doğan, "İstiklal Savaşı, kuşku yok ki Türk ulusunun ölüm kalım harbi olmuştur. Böyle zamanlarda uluslar kendilerini var eden ve ayakta tutan esas değerlerin farkına varırlar. Vatan, ulus, hürriyet gibi mefhumların kıymeti, barış zamanlarında pek fazla anlaşılamasa da milletlerin zorlu süreçlerden geçtiği bilhassa savaş zamanlarında bunların ne denli önemli değerler oldukları bir kez daha, üstelik tüm hassasiyetiyle anlaşılır ve idrak edilir" dedi.

"İstiklal Marşımızda neden savaştığımız ve neye inandığımız anlatılıyor"

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşında Türk ulusunun neden savaştığını, neye inandığını açık şekilde anlattığını dile getiren Ersoy, "Başta vatan ve ulus sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en veciz ve engin seçkin ifadesi olan İstiklal Marşını bize hediye olarak sunan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, millet adına 'İstiklal Marşı' olarak oy birliği ile kabul eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM üyelerimizi saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında birinci olan Bozyazı İlkokulu öğrencisi Ayşenur Yılmaz, İstiklal Marşını okudu, ardından öğrenciler tarafından hazırlanan 'Gazinin Verdiği Ders' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Törenin sonunda yarışmada dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.