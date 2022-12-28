Bozyazı'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Birimi, Tekeli 100. Yıl Örtülü İlkokulu ve Tekeli Vali Çetin Birmek ilkokulunda 162 öğrencinin ve öğretmenlerin katıldığı eğitim etkinliği düzenledi. Ekipler, öğrenci ve öğretmenlere genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere boyama kitabı ve trafik dergisi dağıtıldı.