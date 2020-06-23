Bozyazı'da kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 kişi, kaçak avcılık yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslara idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada Tekmen Mahallesi'nde 2 şahsın kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 dürbün, 15 fişek, 2 el telsizi ile 1 el feneri de ele geçirdi.

Ekipler şahıslara Kara Avcılığı Kanununa muhalefet ve 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.