Bozyazı'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Ebru Gündoğdu, İçişleri Bakanlığının 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hakkındaki genelgesi gereğince yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, Bozyazı'da (KADES) uygulaması, elektronik kelepçe, kadın konukevleri, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbirler, ŞÖNİM'lerin kapasiteleri ve konuya ilişkin yürütülen kampanyalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından, katılımcıların tüm kadınların, çocukların ve insanların şiddetten uzak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temenni ve dileklerinin ardından sona erdi.