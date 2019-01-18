Bozyazı'da karne heyecanı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 5 bin 447 öğrenci karne aldı.

Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen karne törenine Kaymakam Hayatı Taşdan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, şube müdürleri Gazi Kırlangıç ile Ömer Altınyüzük katıldı.

Kaymakam Taşdan, son sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti, başarılı öğrencilere 'takdir' belgelerini verdi. Gençlerin Türkiye'nin istikbali ve en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Taşdan, bütün öğrencilerin iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi. Öğrencilere üniversitedeki tercihlerini de soran Taşdan, severek yapılan işte daha fazla verim sağlandığını, bu nedenle gençlerin severek yapacakları işlere ve okullara yönelmelerini istedi. Taşdan, “Tatil sırasında mutlaka bir kitap okuyun. 15 günlük tatilinizi iyi değerlendirin. Özellikle son sınıf öğrencileri için ikinci dönem çok önemli. Çünkü okul bitmeden üniversite sınavlarına hazırlanacaksınız. Önemli olan üniversite yaşamınızdaki seçim. Severek okuyacağınız, severek yapacağınız meslek ve okulları seçin. Unutmayınız, vereceğiniz kararlar gelecekteki yaşamınızı, toplum içerisindeki konumunuzu belirleyecektir. Vereceğiniz her kararda dikkatli ve seçici olun. Mutlaka gelecek ile ilgili bir hedefiniz olmalı. Üniversite sınavlarının ilkinde istediğiniz tercihi tutturamazsanız üzülmeyin. Daha azimli çalışın ki, istediğiniz üniversiteye girebilesiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Taşdan, başarılı öğrencilere 'takdir' belgelerini vererek toplu resim çektirdi. Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden başka okula tayini çıkan Nurcihan Çetin ve Zehra Babaoğlu isimli öğretmenlere ise hediyelerini vererek öğretmenlerle sohbet ederek, yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diledi.