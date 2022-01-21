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Bozyazı'da karne heyecanı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Bozyazı ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak karne sevinci yaşadı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak karne sevinci yaşadı.


Bozyazı Ortaokulunda düzenlenen karne programına, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Behçet Kahvecioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ve öğrenci velileri katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Gedik, programda yaptığı konuşmada, Bozyazı'da 27 okulda eğitim ve öğretim yapıldığını, ilk yarıyılda 502 anasınıfı öğrencisi ile 392 birinci sınıf öğrencisinin ilk defa karne alma heyecanı yaşadığını söyledi. Gedik, “Bozyazı'da toplam 5 bin 5 öğrencimiz bugün karnelerini alma heyecanını yaşadı. Elbette sevinen ve üzülen öğrencilerimiz olmuştur. Üzülen öğrencilerimizin, ikinci yarıda üzüntülerini sevince dönüştüreceklerinden eminim. Bunun için de okumayı bırakmamalısınız. Tatilinizi iyi değerlendirin. Pandemi süreci yaşadığımızı da unutmayın. Maske, mesafe ve hijyene önem verin” dedi.


Programda, anasınıfı ve okul öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve halk oyunları gösterilerinin ardından okula katkı sağlayan kurum ve kişilere plaket verildi.

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