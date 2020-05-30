Bozyazı'da kayıp olan şahıs uçurum dibinde ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayıp olan bir şahıs, uçurumun dibinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah eşi Mustafa Güneş'i (56) evde bulamayan Dursun Güneş, durumu emniyet yetkililerine iletti. Gelen ihbar üzerine 2 gün boyunca ilçede arama yapan ekipler, Maraş Tepesinin dibinde hareketsiz bir kişi buldu. Ekipler, cansız kişinin Mustafa Güneş'e ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri savcısının incelemesinin ardından Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.