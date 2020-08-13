Bozyazı'da korona virüs bilgilendirmesi sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları korona virüse (Covid-19) karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, ilçe genelinde sağlık kuruluşlarıyla koordineli şekilde Covid-19 ile mücadeleye destek olmayı sürdürüyor. İl dışından Bozyazı'ya yazlığa gelen vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde gezip araç megafonları ile anons yapan ve vatandaşları bire bir bilgilendiren ekipler, salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunarak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, korona virüs denetimleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetlemelerinin yanı sıra giydikleri özel giysilerle, Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığı filyasyon ekiplerinin tespit ettiği adreslerde ev karantinasında bulunan vatandaşları da ziyaret edip kontrol etti. Ev karantinasındaki vatandaşları kontrol etmekteki amaçlarının hem ziyaret etmek hem de bir ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını sormak ve bulaştırma riski olan karantina altındakilerin başkaları ile temasını en aza indirmek olduğunu belirten ekipler, karantina altındaki vatandaşları süreleri boyunca her gün kontrol etmeyi ve vatandaşları da korana virüs ile mücadele konusunda uyarmaya devam edeceklerini, ilçede bu sürecin en az vakayla atlatabilmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirttiler.