Bozyazı'da Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 4-6 yaş ve yetişkinler Kur'an Kursu yıl sonu programı düzenlendi.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan, ilçe vaizi Önder Ayvaz, kurum amirleri, kurs öğreticileri ve veliler katıldı.

Programda konuşma yapan Müftü Turan, Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal bir kurum olduğunu, vatandaşları din konusunda aydınlatma, doğru, düzgün, sarih bilgiyi ulaştırmakla kanunen yükümlü olduğunu söyledi. Kurumun, bu görevlerini her zaman yerine getirme gayreti içerisinde bulunduğunu belirten Turan, tarihsel geçmişine bakıldığında ise şartlar ne olursa olsun derdi millet, vatan olan, derdi Allah olanların şartların zorluğu karşısında pes etmeyerek her türlü fedakarlığı ortaya koyma azminde olduklarını söyledi. Turan, “Çünkü biz millet olarak İslam'dan önce de onurluyduk ve üretme, çalışma, insanları güzelliklerle buluşturma, insanlara iyilikleri hatırlatma peşindeydik. İslam'dan sonra da bu şekilde devam etmiştir. Tarihsel geçmişimiz bunların güzellikleriyle doludur. Bize düşen, hepimize düşen birliktir, beraberliktir. Dinimizin değerlerini hurafelerden arınmış doğru bir şekilde kaynağından vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. Bu amaçla ilçemizde ilk defa 4-6 yaş çocuklarımızın böyle bir eğitimle buluşması için 3 tane kurs açtık. Bu kurslarda velilerimiz, hocalarımız her türlü fedakarlığa katlanarak, çocuklarımız için en güzeli olsun diye, onların tertemiz zihinlerini inşa etmek için hurafelerden uzak, anne, baba, vatan ve bayrak sevgisi ile dolu çocuklarımızı yetiştirmek için uğraştılar. Yetişkinlere yönelik kurslarımız da var. Yaşları ne olursa olsun geliyorlar kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgilerini geliştirmeye gayret gösteriyorlar. Rabbim vatandaşlarımızın tümünden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız diyorum. Biliyorum ki, Türk milleti ve onun mensupları nereye giderse gitsin güzelliğini ortaya koyan insanlardır” dedi.

Programda minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve şiirler okudu. Yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyelerin verilmesi ile program sona erdi.