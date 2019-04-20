Bozyazı'da kursiyerler hünerlerini sergiledi

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı Tekeli El Sanatları Kursuna katılarak eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Serginin açılışına Kaymakam Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, kurum amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, açılışta yaptığı konuşmada, el emeği, göz nuru bu ürünlerin kursiyerlerin eseri olduğunu ifade ederek, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından program, halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti. Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Taşdan, el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantları gezerek kursiyerleri tebrik etti.