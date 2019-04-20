Bozyazı'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen ‘obezite kaderin olmasın' temalı ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' sona erdi.

Bozyazı Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, ilçedeki değişik kurumların 14 voleybol takımı katıldı. Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuva, Esnaf Gücü ile Bozyazı Ortaokulu takımları arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Final maçını Kaymakam Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve eşi Duygu Ekici, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Yaşar, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Esnaf Gücü, turnuvanın şampiyonu olurken, Bozyazı Ortaokulu ikinci, Bozyazı Emniyet Müdürlüğü üçüncü oldu. Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığı ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Turnuva şampiyonu Esnaf Gücü'ne İlçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, turnuva ikincisi Bozyazı Ortaokulu'na Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, turnuva üçüncüsü Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici kupa ve madalyalarını verdi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Taşdan, “Voleybol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik ediyor, turnuvada görev alan hakemlere, emeği geçenlere ve izleyicilere teşekkür ediyorum'' dedi.