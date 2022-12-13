Bozyazı'da MTAL öğrencilerine aşçılık eğitimi verilecek

MERSİN (İHA) – Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) açılan yiyecek içecek hizmetleri atölyesi ile öğrencilere aşçılık ve pastacılık eğitimi verileceği bildirildi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik tarafından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 bin lira maliyetindeki yiyecek içecek hizmetleri atölyesi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Okul Müdürü Ayşe Tanacı, maliyeti 200 bin lira olan yiyecek içecek atölyesinde, aşçılık ve pastacılık eğitimleri verileceğini söyledi.

Atölye ile geleceğin aşçılarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Gedik ise "İlçemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu alanda en iyi öğrencileri yetiştirerek, meslek sahibi yapıp memleketimize, milletimize hayırlı hizmetler yaparlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okul müdürü tarafından katılımcılara atölyelerin tanıtımı yapıldı.