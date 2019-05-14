Bozyazı'da 'önce yaya uygulaması' toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'önce yaya uygulaması' konulu toplantı, Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı ve Aydıncık Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ünal Erkan ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi, kazalarının azaltılarak yaya güvenliğinin sağlanması için bir komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon tarafından, kent içerisinden geçen D-400 karayolu, şehir içerisi ve okul yollarındaki kavşak ile yaya geçitleri üzerindeki ışıklı ve ışıksız kavşakların belirlenmesi, trafik levhalarının önlerini kapatan ağaçların tıraşlanması, yaya geçişlerini engelleyen refüjlerin göz önünde bulundurulması, kaldırım işgallerinin önlenmesi, okul ve site çıkışlarına özellikle okul servis araçlarının park etmelerini önlemek için gerekli çalışmaların yanı sıra ana yol ve okul önlerindeki bilbordlara belediye ve emniyet tarafından konuya ilişkin afişlerin hazırlanarak yapıştırılması, EDS kurulması ve ana yollara standart hız levhalarının konulması için gerekli çalışmaların yapılması değerlendirilerek, kararlaştırıldı.

Yaya güvenliği konusunda Bozyazı'da yürütülen çalışmalar hakkında ilgili kurum amirleri tarafından bilgilendirmelerin yapılmasının ardından Kaymakam Taşdan, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda karayolu üzerine çizilecek olan 'önce yaya' ikonlarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.