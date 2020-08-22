Bozyazı'da orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Haytbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine ve seralara yakın bölgedeki yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple birlikte 1 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz ve 5 su tankıyla müdahale edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürerken yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve 5 hektar civarında kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.