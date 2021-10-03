İhlas Haber Ajansı

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Bozyazı'da orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Beykonağı Orman Şefliği sorumluluk alanında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol alınmaya çalışılıyor. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz ve iki su tankı ile yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

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